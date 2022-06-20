В украинском Минобразования заявили об исключении из программ школ и вузов русской литературы из-за ее «сложности»

На Украине могут исключить из школьных и вузовских программ русскую литературу как слишком "сложную". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из учебных программ украинских школ и вузов исключают произведения русской литературы как «сложные» и «тяжелые для украинцев». Об этом заявил в понедельник 20 июня заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, выступая в эфире украинского телевидения.

«Все надо повыкидывать, что касается, как говорят, страданий русской души, такие тяжелые произведения для украинцев, вообще они нам не нужны», - цитирует заместителя министра ТАСС.

Витренко добавил, что нужно «повыкидывать» из учебной программы все, что хоть каким-то образом связано с Россией. По словам замминистра, исключение русской литературы из школьных и вузовских программ было в числе рекомендаций специальной комиссии, которая работала при Минобрнауки Украины. Решение об исключении русской литературы из учебных программ может вступить в силу с 1 сентября 2022 года, уточнил Витренко.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за запрет на Украине книг и издательской продукции из России и Белоруссии. Также на Украине запретили русскую музыку в общественных местах и в медиа.

Ранее глава Минпросвещения РФ Кравцов заявил, что украинские учебники нацеливают детей на ненависть к России. Такие результаты получены на основе анализа свыше 300 изданий.