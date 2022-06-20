Жительница Донецка рассказала, как спасла ребенка под обстрелами ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Донецка рассказала, как чудом спасла ребенка из-под обстрелов ВСУ. Националисты вновь атаковали жилые кварталы, под угрозой оказались мирные жители.

Жителям района Азотный пришлось прятаться под столами, чтобы остаться в безопасности. Местная жительница чуть не потеряла ребенка, в ее доме выбило все стекла и осколки только чудом не изранили ребенка.

- У меня дите под столом лежало в это время. Если бы не это, то я не знаю, — с ужасом призналась женщина Пятому каналу.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что некоторые находящиеся на заводе «Азот» в Северодонецке украинские боевики начинают выкидывать белые флаги и вести переговоры, передает RT.

Тем временем, специалисты МЧС России и ДНР приступили к разбору завалов в Мариуполе. Краны с грузовыми захватами грузят элементы разрушенных зданий и уничтоженные автомобили в грузовики, расчищая платформу для будущего строительства, пишет ФАН.