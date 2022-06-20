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Политика20 июня 2022 17:08

Жительница Донецка рассказала, как спасла ребенка под обстрелами ВСУ

Ребенок только чудом остался жив
Елена АКИМОВА
Жительница Донецка рассказала, как спасла ребенка под обстрелами ВСУ

Жительница Донецка рассказала, как спасла ребенка под обстрелами ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Донецка рассказала, как чудом спасла ребенка из-под обстрелов ВСУ. Националисты вновь атаковали жилые кварталы, под угрозой оказались мирные жители.

Жителям района Азотный пришлось прятаться под столами, чтобы остаться в безопасности. Местная жительница чуть не потеряла ребенка, в ее доме выбило все стекла и осколки только чудом не изранили ребенка.

- У меня дите под столом лежало в это время. Если бы не это, то я не знаю, — с ужасом призналась женщина Пятому каналу.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что некоторые находящиеся на заводе «Азот» в Северодонецке украинские боевики начинают выкидывать белые флаги и вести переговоры, передает RT.

Тем временем, специалисты МЧС России и ДНР приступили к разбору завалов в Мариуполе. Краны с грузовыми захватами грузят элементы разрушенных зданий и уничтоженные автомобили в грузовики, расчищая платформу для будущего строительства, пишет ФАН.