В ЛНР заявили об окружении украинских боевиков в Горском и Золотом. Фото: Александр КОЦ

Силы Народной милиции ЛНР взяли в оперативное окружение группировки украинских боевиков в населенных пунктах Горское и Золотое. Об этом в понедельник 20 июня сообщил в эфире Первого канала офицер Народной милиции Андрей Марочко.

По словам Марочко, для того, чтобы сомкнуть кольцо, «осталась пара населенных пунктов».

Ранее сообщалось, что Украина ударила по газовым буровым установкам «Черноморнефтегаза» в районе Крымского полуострова. И только профессионализм российских газовиков спас Украину от техногенной катастрофы.

В понедельник 20 июня украинские боевики продолжали обстреливать разные районы столицы ДНР. Как и прежде - исключительно по мирным гражданам и городской инфраструктуре. Подробности здесь на kp.ru.

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