Бывший американский разведчик заявил, что Россия уничтожит все вооружение, поставляемое Западом Киеву. Фото: REUTERS

Россия уничтожит все поставляемые западными странами Киеву вооружения и боеприпасы. Об этом заявил экс-офицер разведки США Скотт Риттер.

«Все, что мы отправляем на Украину, будет уничтожено или захвачено. А это миллиарды долларов», - сказал Риттер в в интервью на Youtube-канале U.S. Tour of Duty.

Риттер отметил, что США тратит на вооружение Украины огромные средства, которые, по его мнению, предпочтительнее было бы направить на решение проблем собственных регионов.

«Я хочу, чтобы люди из города Флинт в штате Мичиган, у которых до сих пор проблемы с водоснабжением, задали властям вопрос: «Почему вы не тратите деньги на мои проблемы?», - заявил бывший разведчик.

Ранее китайский военный эксперт заявил, что США целенаправленно затягивают конфликт на Украине поставками оружия Киеву.

В то же время в США опасаются, что идущее на Украину оружие когда-нибудь обратят против них самих.

Также сообщалось, что США передали Украине плутоний для создания ядерного оружия.