Россия временно приостанавливает поставки газа по "Турецкому потоку" Фото: REUTERS

Компания «Газпром» сообщила, что трубопровод «Турецкий поток» будет на плановом ежегодном техническом обслуживании в период с 21 по 28 июня текущего года, в связи с чем транспортировка газа по обеим ниткам магистрали будет временно приостановлена. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Приостановка поставок по "Турецкому потоку" была заблаговременно согласована всеми заинтересованными сторонами, отмечали в "Газпроме". В прошлом году ремонт на газопроводе также проводился в конце июня - с 22 по 29 июня.

Напомним, «Турецкий поток» является экспортным газопроводом из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность трубопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год, а предназначен он для поставок голубого топлива из России в Турцию, а также в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.