Назван возможный базовый самолет парка "Аэрофлота"

Назвал возможный базовый самолет парка "Аэрофлота" Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что самолет Ту-214 может стать базовой моделью для парка «Аэрофлота».

- Ту-214 - одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в том числе "Аэрофлот" ... как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку переходит, - сказал руководитель ведомства. Об этом сообщает Ридус со ссылкой на интервью телеведущей Наили Аскер-заде.

По словам Савельева, "Аэрофлот" ранее сообщал о плканах заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолётов отечественного производства. Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214.

Ранее сообщалось, что авиакомпании из России открыли специальный счет типа "С" для оплаты лизинга иностранных самолетов рублями. По информации журналистов, уже готовы платить за лизинг российской валютой 10 компаний, включая "Аэрофлот", "Победу" и "Россию".