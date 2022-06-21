Путин поручил распространить программу льготной ипотеки на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года.

"Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано правительству России, срок его исполнения установлен до 1 сентября 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по льготным ипотечным программам в стране на ближайшие четыре года, в том числе подумать о снижении ставки для семей с двумя и более детьми.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что снижение ставки по льготной ипотека до 7% еще раз возможно.