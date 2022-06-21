Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2022 23:29

Путин поручил распространить программу льготной ипотеки на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года

Поручение дано правительству РФ, срок его исполнения установлен до 1 сентября 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Путин поручил распространить программу льготной ипотеки на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года

Путин поручил распространить программу льготной ипотеки на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года.

"Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано правительству России, срок его исполнения установлен до 1 сентября 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по льготным ипотечным программам в стране на ближайшие четыре года, в том числе подумать о снижении ставки для семей с двумя и более детьми.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что снижение ставки по льготной ипотека до 7% еще раз возможно.