Экономист оценил, как ограничения на валютном рынке влияют на курс рубля Фото: Иван МАКЕЕВ

Кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что оптимального курса рубля, который был бы выгоден для всех, не существует.

Он объяснил, что на данный момент российским властям выгодно снижение стоимости национальной валюты для наполнения бюджета. Об этом пишет Lenta.ru.

- Для потребителей лучше, чтобы курс рубля был высокий. Тогда импортные товары для нас будут дешевыми. Для экспортеров российских товаров лучше, чтобы рубль был дешевый ... Поскольку РФ значительно зависит от продажи на экспорт нефти и газа, то правительство считает, что курс должен быть ниже, - объяснил аналитик.

Кульбака также добавил, что сейчас в стране падает спрос на доллары.

- Никто не покупает импортные товары, спрос на доллары для совершения таких сделок падает. Пока импорт не наладится, единственный вариант - это ограничивать экспорт. .. Единственный вариант - ввести допограничения на валютный рынок, но это тоже не очень хорошо, - объяснил эксперт.

Ранее Life.ru писал, что эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал о дальнейшей судьбе рубля. По словам специалиста, отечественная валюта нашла равновесие в диапазоне 56,3 - 57,3 рубля за доллар. Рубль также укрепится с наступлением нового налогового периода.