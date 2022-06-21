Власти Херсонской области заявили, что референдум в регионе планируется на осень 2022 года Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в регионе планируется провести осенью 2022 года.

"Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы. После референдума мы станем полноценным субъектом России", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Стремоусова, на территории региона ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался приём документов у жителей на получение российского гражданства.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области начали создавать центры выдачи российских паспортов.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В документе говорится, что "граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской либо Херсонской областей Украины имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".