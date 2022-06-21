Американский наемник назвал ВСУ "цирком" и "дурдомом"

Американский наемник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом" Фото: REUTERS

Американский наемник рассказал о регулярных случаях дружественного огня в украинской армии. Переписку с ним опубликовал в соцсетях журналист Сет Харп.

Наемник назвал ситуацию в украинской армии "цирком" и "дурдомом". Он рассказал, что один раз его отряд ввязался в двухчасовой бой, а затем оказалось, что они перестреливались с украинским же спецназом.

По его словам, у украинцев нет перспектив, если они продолжат и дальше действовать точно так же.

Несколько стран, в том числе Хорватия, Польша и государства Балтии официально разрешили своим гражданам сражаться против российских подразделений, участвующих в спецоперации. Только из Загреба отправились более двух сотен наемников. Что ждет иностранных наемников на Украине, кто они такие и почему некоторые западные страны уже призывают солдат, которые в частном порядке решили ехать на Украину, вернуться обратно, читайте здесь на kp.ru.