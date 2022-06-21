Минобороны РФ сообщило о восстановлении вещания российских каналов в Херсонской области Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские военные связисты подключили и перенастроили вещание российских телеканалов на последней из семи телевышек в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Специалистами подразделений связи Вооружённых Сил Российской Федерации была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области", - цитирует сообщение военного ведомства РИА Новости.

Ранее постоянный представитель президента Российской Федерации в Республике Крым Георгий Мурадов сообщил, что сотовый оператор из Крыма заработал в Херсонской области. Теперь абонентам уже можно дозвониться из России на номера с кодом +7.

Как писал сайт KP.ru, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о повышенном спросе населения региона на российские паспорта. Стремоусов объяснил ажиотаж тем, что Россия имеет возможности для защиты и социального обеспечения жителей Херсонщины. Он уточнил, что документы на получение паспорта РФ подали уже более 10 тысяч человек.