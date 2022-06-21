Депутат Шеремет заявил, что в Крыму восстановят буровые платформы, подвергшиеся атаке ВСУ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет во вторник, 21 июня, заявил, что буровые платформы «Черноморнефтегаза», которые ранее подверглись атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут восстановлены.

«Ущерб будет оценен. Мы приложим все силы, чтобы вышки были отремонтированы и снова вступили в строй», - приводит «РИА Новости» слова депутата, который также заявил о том, что уровень защиты данных месторождений от возможных ударов будет повышен.

Напомним, ранее Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», расположенным в Крыму. Как заявил глава полуострова Сергей Аксенов, свыше 90 человек были эвакуированы с буровых платформ, а трое пострадавших доставлены в больницу. Всего на вышках находились 109 человек. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.