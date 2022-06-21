Доллар может подняться до 80 рублей к осени 2022 года

Аналитики спрогнозировали рост курса доллара до 80 рублей осенью 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

На Мосбирже доллар обновил минимум с 2015 года. Так дешево американская валюта не стоила уже семь лет, рубль укрепляется и это вызывает определенные беспокойства в правительстве.

Глава Минэка Максим Решетников подтвердил, что такое соотношение рубля к доллару может привести к проблемам в российской экономике. А первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что оптимальный курс доллара в диапазоне 70-80 рублей.

По оценкам Минфина, сейчас на рынке избыточное предложение валюты, перевес примерно в 130 миллиардов долларов.

- Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не восстановится импорт. Импорт обеспечит спрос на иновалюту и рубль начнет падать, - комментирует Life финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Пока низкий курс доллара бьет по доходам экспортеров, поэтому в правительстве решают вопрос, как привести курс к оптимальному соотношению в 70-80 рублей. Российский бюджет рассчитан по 72 рубля за единицу.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что к осени доллар начнет укрепляться и стоит ждать значения в 70-80 рублей.

Но до этого момент возможны падения доллара до 53, а евро до 55 рублей. При таких курсах ЦБ скорее всего решится на смягчение монетарной политики и снижения валютного контроля.

- До конца года пара доллар — рубль может приблизиться к уровню 70–75 за доллар. К этому времени будут налажены новые цепочки поставок по параллельному импорту, что вызовет интерес к валюте, — заключил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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