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Экономика21 июня 2022 5:50

Доллар может подняться до 80 рублей к осени 2022 года

Аналитики спрогнозировали рост курса доллара до 80 рублей осенью 2022 года
Елена АКИМОВА
Аналитики спрогнозировали рост курса доллара до 80 рублей осенью 2022 года

Аналитики спрогнозировали рост курса доллара до 80 рублей осенью 2022 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Мосбирже доллар обновил минимум с 2015 года. Так дешево американская валюта не стоила уже семь лет, рубль укрепляется и это вызывает определенные беспокойства в правительстве.

Глава Минэка Максим Решетников подтвердил, что такое соотношение рубля к доллару может привести к проблемам в российской экономике. А первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что оптимальный курс доллара в диапазоне 70-80 рублей.

По оценкам Минфина, сейчас на рынке избыточное предложение валюты, перевес примерно в 130 миллиардов долларов.

- Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не восстановится импорт. Импорт обеспечит спрос на иновалюту и рубль начнет падать, - комментирует Life финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Пока низкий курс доллара бьет по доходам экспортеров, поэтому в правительстве решают вопрос, как привести курс к оптимальному соотношению в 70-80 рублей. Российский бюджет рассчитан по 72 рубля за единицу.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что к осени доллар начнет укрепляться и стоит ждать значения в 70-80 рублей.

Но до этого момент возможны падения доллара до 53, а евро до 55 рублей. При таких курсах ЦБ скорее всего решится на смягчение монетарной политики и снижения валютного контроля.

- До конца года пара доллар — рубль может приблизиться к уровню 70–75 за доллар. К этому времени будут налажены новые цепочки поставок по параллельному импорту, что вызовет интерес к валюте, — заключил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Тем временем, аналитик Виктор Катон полагает, что мировым рынкам стоит быть готовыми к «безумно тяжелому» лету. Причина этого заключается в санкциях ЕС против России. Евросоюз ввел частичное эмбарго на российскую нефть, сообщает Свободная пресса.

Тем временем, американский сенатор-республиканец Чак Грассли рассказал о ряде проблем, с которыми сталкиваются жители Соединённых Штатов в связи с рекордной инфляцией. Политик отметил, что самая высокая за 40 лет инфляция в США начинает съедать накопления американцев и создает ситуацию, при которой сводить концы с концами им становится «как никогда трудно», пишет RT.