Власти Запорожья заявили, что АЭС в Энергодаре «рано или поздно» перейдет под управление России

Власти Запорожской области заявили, что Атомная электростанция в Энергодаре (Запорожская АЭС) «рано или поздно» перейдет под управление России, а процесс, по их мнению, будет проходить максимально аккуратно. Такое заявление сделал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Атомная станция рано или поздно будет взята под контроль РФ, но сделано это будет максимально аккуратно и щадяще, чтобы не было никаких провокаций со стороны присутствующих в украинском "Энергоатоме" и в "Укрэнерго" агентов влияния», - приводит ТАСС его слова.

Рогов назвал атомную энергетику серьезной отраслью, где «каждый шаг должен быть взвешен». «Суть логики и необратимости процесса диктует нам то, что переход Запорожской АЭС под управление РФ рано или поздно должен произойти», - заявил он, добавив, что, скорее всего, это произойдет рано.