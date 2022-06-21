Премьер Японии заявил об изменении политики Токио в отношении Москвы из-за ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио серьезно изменило свою политику в отношении Москвы после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Такое заявление во вторник, 21 июня, сделал премьер Японии Фумио Кисида в ходе дебатов лидеров политический партий перед выборами в верхнюю палату парламента, которые состоятся 10 июля этого года.

«После начала вторжения на Украину Япония несомненно серьезно изменила политику на российском направлении», - заявил глава японского правительства, указав на то, что это было одно из самых важных политических решений правительства, а также назвав ключевыми решения, которые были приняты в рамках борьбы с коронавирусной инфекции, в том числе ограничения на въезд в Японию.

Кисида также пообещал, что японские власти будут принимать меры для борьбы с ростом цен в стране, а также заявил, что в рамках обсуждения новой редакции Стратегии национальной безопасности до конца текущего года будут учтены необходимые вопросы повышения расходов на оборону.