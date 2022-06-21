Президент Финляндии заявил, что страна не достигла прогресса в переговорах с Турцией по вступлению в НАТО

Финляндия не достигла прогресса в переговорах с Турцией по вступлению в НАТО Фото: Олег ЗОЛОТО

Финляндия не достигла прогресса на встрече с представителями Турции, где обсуждалось вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс. Об этом заявил финский лидер Саули Ниинисте.

«По существу встречи не было особого прогресса. Но мы довольны, что дискуссия уже началась», – сказал президент Финляндии на пресс-конференции.

Достичь прогресса по этому вопросу до сентября вряд ли удастся, добавил политик.

Напомним, Турция получила от Швеции и Финляндии ответы на выставленные ранее Анкарой требования по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО. По словам руководителя турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, эти ответы разочаровали турецкие власти.

Как писал сайт kp.ru, ранее власти Турции озвучили десять условий, необходимых для согласия Анкары на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турция хочет, прежде всего, чтобы эти страны перестали поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), объявленную Анкарой террористической.