Макрон отклонил прошение премьера Франции об отставке правительства Фото: REUTERS

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала президенту республику Эмманюэлю Макрону прошение об отставке правительства страны. Французский лидер, в свою очередь, отклонил это прошение. Об этом заявили во вторник, 21 июня, в Елисейском дворце.

Как уточнили в администрации главы государства, президент «ожидает, что правительство продолжит выполнять свою миссию». Представители Елисейского дворца также отметили, что французский лидер «намерен искать конструктивные решения» на встречах, которые состоятся во вторник, 21 июня, с главами политических партий, представленных в парламенте страны.

Прошение об отставке правительства премьер-министр подала на фоне результатов парламентских выборов, которые завершились в минувшие воскресенье, 19 июня. Согласно их итогам, правящий блок потерял свое надежное большинство мандатов в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции).