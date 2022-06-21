Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Telegraph из-за фейков о спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт британского газеты The Daily Telegraph. Соответствующие сведения появились в универсальном сервисе регулятора для проверки блокировок.

Уточняется, что доступ к странице был ограничен согласно решению Генпрокуратуры России от 22 апреля 2022 года, а основанием для внесения в соответствующий реестр стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации».

«Доступ к указанному сайту ограничен по требованию генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции на территории Украины», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в мае Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам USA.one и Germania.one, также по требованию Генеральной прокуратуры России. Как писал сайт kp.ru, в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета уточняется, что наличие сайта в реестре не означает его полную блокировку, а доступ может быть ограничен к отдельной странице в интернете.