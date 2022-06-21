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Политика21 июня 2022 9:18

Посол РФ в Берлине заявил, что случаи русофобии в Германии сходят на нет

По словам дипломата, здравомыслящие немецкие политики начали выступать с соответствующими заявлениями
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол РФ в Берлине заявил, что случаи русофобии в Германии сходят на нет

Посол РФ в Берлине заявил, что случаи русофобии в Германии сходят на нет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что случаи русофобии в Германии сходят на нет.

Дипломат сообщил, что согласно данным местной полиции, в первые недели после начала специальной военной операции России на Украине количество заявлений в правоохранительные органы на фоне случаев русофобии достигало 200 в неделю. Кроме того, россияне заявляли о проявлении русофобии и в посольство.

По его словам, на данный момент зафиксировано значительно меньше такого рода обращений. «Это я связываю не только с эффективностью наших усилий, но и то, что политики Германии поняли опасность этого дела, потому что дискриминация по национальному признаку навевает всякие малоприятные исторические реминисценции», - заявил российский посол в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Нечаев, на сегодняшний день здравомыслящие немецкие политики начали выступать с соответствующими заявлениями о том, что такого рода вещи недопустимы. «И сейчас подобного рода случаи сходят на нет. Но мы продолжаем держать это на контроле», - отмтеил он.