Мишустин назвал долгом поколений не дать переписать историю Победы в Великой Отечественной войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал долгом нынешнего и будущего поколений не дать переписать историю победы в Великой Отечественной войне.

«Долг нашего и будущего поколения - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы» - заявил глава российского правительства во вторник, 21 июня, в ходе своего выступления на Евразийском межправительственном совете.

Как отметил Мишустин, данная встреча проходит накануне 22 июня, подчеркнув, что это является значимой датой в истории. «Восемьдесят один год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. В России этот день объявлен Днем памяти и скорби», - заявил премьер-министр, указав также на то, что братские народы самоотверженно трудились в тылу и героически сражались на фронтах.