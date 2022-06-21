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Политика21 июня 2022 9:29

Мишустин назвал долгом поколений не дать переписать историю Победы в Великой Отечественной войне

Премьер-министр отметил, что 22 июня является значимой датой в истории
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мишустин назвал долгом поколений не дать переписать историю Победы в Великой Отечественной войне

Мишустин назвал долгом поколений не дать переписать историю Победы в Великой Отечественной войне

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал долгом нынешнего и будущего поколений не дать переписать историю победы в Великой Отечественной войне.

«Долг нашего и будущего поколения - сохранить память о Великой Отечественной войне и не дать переписать историю нашей Победы» - заявил глава российского правительства во вторник, 21 июня, в ходе своего выступления на Евразийском межправительственном совете.

Как отметил Мишустин, данная встреча проходит накануне 22 июня, подчеркнув, что это является значимой датой в истории. «Восемьдесят один год назад началась Великая Отечественная война, которая унесла десятки миллионов жизней наших народов. В России этот день объявлен Днем памяти и скорби», - заявил премьер-министр, указав также на то, что братские народы самоотверженно трудились в тылу и героически сражались на фронтах.