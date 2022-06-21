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Политика21 июня 2022 10:36

Путин заявил, что российские бойцы действуют, как настоящие герои

Президент заявил, что военные отстаивают право России на суверенное развитие
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что российские бойцы действуют, как настоящие герои

Путин заявил, что российские бойцы действуют, как настоящие герои

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои.

«Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои», - заявил российский президент во вторник, 21 июня, на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Путин отметил, что сегодня российские военнослужащие отстаивают право России на суверенное развитие, а бойцы действуют как настоящие герои плечом к плечу вне зависимости от своей национальности.

«Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной, самоотверженно сражаются за Родину. За наш народ. Ведут борьбу с международными террористами в Сирии. Защищают Донбасс от неонацистов», - заявил он.