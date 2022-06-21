Путин заявил, что российские бойцы действуют, как настоящие герои Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине действуют мужественно и профессионально, как настоящие герои.

«Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои», - заявил российский президент во вторник, 21 июня, на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Путин отметил, что сегодня российские военнослужащие отстаивают право России на суверенное развитие, а бойцы действуют как настоящие герои плечом к плечу вне зависимости от своей национальности.

«Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной, самоотверженно сражаются за Родину. За наш народ. Ведут борьбу с международными террористами в Сирии. Защищают Донбасс от неонацистов», - заявил он.