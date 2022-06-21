Путин заявил, что Россия сейчас проходит через новую череду испытаний

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия в настоящее время проходит через новую череду испытаний, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле сегодня, 21 июня.

“В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто как в какой-нибудь благополучной, но малозаметной на карте стране можно сидеть и ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через трудности. Но, дорогу осилит идущий. Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. И все мы знаем, как мир и страна относится к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, они есть, но они преодолеваются и будут преодолены. Наши армия и флот в соответствии с требованиями сегодняшнего дня совершенствуются в важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу”, - отметил российский президент.

Напомним, ранее Путин заявил о войне против России. Президент рассказал об атаках иностранных хакеров.

Также ранее российский лидер отметил, что спецоперация на Украине была вынужденным, но верным решением. Глава государства подчеркнул, что Российская Федерация своевременно дала упреждающий отпор агрессии.