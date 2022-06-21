Минобороны России заявило о неудачной попытке украинских военных захватить остров Змеиный

Минобороны РФ заявило о неудачной попытке украинских военных захватить остров Змеиный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ сообщили, что вечером в понедельник, 20 июня, украинские войска предприняли попытку овладеть островом Змеиный с нанесением воздушных и артиллерийских ударов, а также высадкой десанта.

«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», - говорится в заявлении военного ведомства, опубликованного во вторник, 21 июня.

Уточняется, что прикрытие украинских Беспилотных летательных аппарат (БПЛА) около Змеиного обеспечивалось с-300 с позиций в районе Тузлы и Очакова. В министерстве сообщают, что ракетные и артиллерийские удары по острову наносились украинскими ракетами «Точка-у», РСЗО «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777.

В военном ведомстве заявили, что российская система противовоздушной обороны в ходе атаки на остров уничтожила все цели. В результате были сбиты 14 беспилотников, четыре ракеты, а также снаряд «Урагана». Отмечается, что ни один снаряд не достиг цели.