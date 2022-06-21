Патрушев уверен, что Россия добьется целей специальной военной операции

Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия добьется целей военной спецоперации, даже несмотря на беспрецедентное санкционное давление на РФ, а также массовую поддержку Украине со стороны Запада, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

"Сейчас российские вооруженные силы совместно с ополченцами Донбасса мужественно и самоотверженно реализуют поставленные президентом России задачи. И, несмотря на масштабную помощь западными странами киевскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели военной спецоперации будут достигнуты", - сказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2022 года можно прочитать здесь.