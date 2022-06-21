Закон о легализации параллельного импорта в России принят в Госдуме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ во вторник, 21 июня, во втором и третьем чтениях приняла закон о легализации параллельного импорта в России. Соответсвующий документ был инициирован российским правительством.

Соответствующий закон устанавливает, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, которые выражены в товарах и средствах индивидуализации, маркирующие данные товары, не является нарушением. Таким образом, компания, которая ввозит товары из-за рубежа без разрешения правообладателя, освобождается от ответственности.

Комитета Государственной думы по экономической политике указал на то, что данный закон позволит обеспечить интересы отечественных потребителей продукции зарубежных компаний, которые покинули российский рынок, а также способствует развитию экономики страны в условиях санкционных ограничений, которые принимаются в отношении России.