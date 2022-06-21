Госдума запретила иностранным компаниям пользоваться недрами России

На пленарном заседании 21 июня 2022 года Государственная дума приняла решение ввести запрет иностранным компаниям пользоваться российскими недрами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пленарном заседании 21 июня 2022 года Государственная дума приняла решение ввести запрет иностранным компаниям пользоваться российскими недрами. Закон рассмотрен в третьем, окончательном чтении.

Как сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, введение запрета иностранцам защитит экономические интересы России.

По его словам, «необходимость принятия такого решения стала очевидной в ситуации санкционного давления».

Согласно закону, иностранные граждане и юрлица не могут пользоваться недрами на территории России. Для продолжения работы в нашей стране они должны создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии иностранцев на право пользования недрами будут переданы российским гражданам или возвращены в нераспределенный фонд недр.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. После этого Роснедра в течение 30 дней должны уведомить иностранные компании о переходе права пользования участком недр к российскому юрлицу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта 2022 года. Также законопроекты прекратят быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений.