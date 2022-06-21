Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 июня 2022 11:32

Госдума запретила иностранным компаниям пользоваться недрами России

Председатель Госдумы заявил, что лишение права иностранцев разрабатывать отечественные недра защитит экономику России
Влада МЕЩЕРЯКОВА
На пленарном заседании 21 июня 2022 года Государственная дума приняла решение ввести запрет иностранным компаниям пользоваться российскими недрами.

На пленарном заседании 21 июня 2022 года Государственная дума приняла решение ввести запрет иностранным компаниям пользоваться российскими недрами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пленарном заседании 21 июня 2022 года Государственная дума приняла решение ввести запрет иностранным компаниям пользоваться российскими недрами. Закон рассмотрен в третьем, окончательном чтении.

Как сообщил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, введение запрета иностранцам защитит экономические интересы России.

По его словам, «необходимость принятия такого решения стала очевидной в ситуации санкционного давления».

Согласно закону, иностранные граждане и юрлица не могут пользоваться недрами на территории России. Для продолжения работы в нашей стране они должны создать юридические лица в РФ и передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии иностранцев на право пользования недрами будут переданы российским гражданам или возвращены в нераспределенный фонд недр.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. После этого Роснедра в течение 30 дней должны уведомить иностранные компании о переходе права пользования участком недр к российскому юрлицу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России с 15 марта 2022 года. Также законопроекты прекратят быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений.