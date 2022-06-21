Сбербанк и ВТБ приостановили возможность валютных переводов в другие российские банки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбербанк и ВТБ, которые ранее оказались под иностранными санкциями, перестали предоставлять клиентам возможность валютных переводов между российскими банками.

«По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», - приводит РИА Новости слова сотрудника кол-центра Сбербанка.

Сообщается, что сейчас Сбербанк полностью убрал возможность переводить средства в долларах и евро в другие российские банки из приложения. На данный момент остается возможность перевода в рублях. Сотрудники банка уточнили, что соответствующая опция была удалена как раз по причине ограничения валютных переводов, отметив, что если в дальнейшем в этих правилах появятся послабления, то банки снова начнут переводить деньги в долларах и евро.

ВТБ также приостановил валютные переводы в другие российские банки. В кол-центре также подтвердили это, но отметили, что не могут назвать точные сроки восстановления данных операций.