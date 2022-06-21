Минобороны России рассказало о ситуации в Лисичанске, который якобы посещал Зеленский

Минобороны России сообщило, что группировка ВСУ в Лисичанске брошена командирами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим в традициях украинской развлекательной компании "Квартал-95" сделал заявление о якобы попадании под обстрел президента Украины Владимира Зеленского в ходе его поездки в Лисичанск, при том что группировка украинских войск в районе этого города отрезана от снабжения и находится под огневым контролем ВС России, заявили сегодня, 21 июня, в Минобороны РФ.

"Киевским режимом распространена информация о якобы "тайной" поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка войск ВСУ в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил", - уточняется в сводке Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2022 года можно прочитать здесь.