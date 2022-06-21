Госдума приняла законопроект о распространении режима самозанятых на граждан Украины, ДНР и ЛНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик регистрироваться в налоговом органе России в качестве самозанятых.

Инициатива была выдвинута депутатом Евгением Федоровым. Поправки позволяют вставать на налоговый учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) гражданам Украины, ДНР и ЛНР. Это возможно будет сделать через личный кабинет, портал Госуслуг либо в Многофункциональных центрах. Кроме того, они смогут уполномочить банк на представление в налоговый орган заявления об их постановке на учет или снятии с учета.

Согласно документу, закон должен вступить в силу спустя месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НПД. Им для самозанятых признается календарный месяц.