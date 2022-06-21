Правительство Германии впервые рассказало о вооружении, поставленном Украине

Правительство Германии впервые представило список вооружений, которое было предоставлено Украине, а также план дальнейших поставок. Соответствующий список военной помощи был опубликован на сайте немецкого кабмина во вторник, 21 июня.

Отмечается, что немецкие власти планируют передать Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, 30 зенитных самоходных установках (ЗСУ) типа «Гепард», а также три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars с боезапасом и другие вооружения. Кроме того, Киев получит 80 пикапов марки «Тойота», 22 грузовика, 32 разведывательных дрона, а также 100 тысяч аптечек.

В перечне уже предоставленного вооружения и материалов числиться 38 позиций, а в запланированных - 25. В заявлении, опубликованном на сайте, говорится, что «по соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и времени поставок до тех пор, пока передача не состоится».