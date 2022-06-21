Reuters: Евросоюз рассматривает золото как новый объект санкций против России

Евросоюз рассматривает золото как новый объект санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран Евросоюза намерены включить в новый пакет санкций в отношении России золото. Об этом сказано в проекте документа, который ЕС должен рассмотреть на саммите 23-24 июня 2022.

По информации Reuters, Евросоюз планирует продолжить оказывать сильное давление на РФ. В настоящее время страны сообщества выявляют сектора экономики, которые могут быть затронуты санкциями. В седьмом пакете ЕС намерены предусмотреть в том числе предотвращении обхода антироссийских ограничений.

Отмечается, что в проекте нового пакета санкций будет отражен компромисс между странами ЕС, предлагающими разные подходы к введению ограничений против России. По словам официальных лиц, знакомых с дискуссиями, золото является одной из возможных следующих целей санкций.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций с частичным эмбарго против нефти.