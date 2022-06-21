Турция подготовила для США неприятности Фото: REUTERS

США должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния западных стран и России, написал журналист Бобби Гош для издание Bloomberg.

"США и Европе следует подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", - отметил автор статьи.

Также журналист напомнил, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже выступил против включения Финляндии и Швеции в состав НАТО. Помимо этого, он подверг критике Грецию и потребовал от страны демилитаризировать острова в Эгейском море.

Ранее сообщалось, что США готовы пойти на нарушение устава НАТО ради исключения Турции. В уставных документах альянса процедура исключения никак не предусмотрена.

Также ранее в Соединенных Штатах рассказали, почему Турция не может позволить себе конфликт с Россией.