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В мире21 июня 2022 14:14

Турция подготовила для США неприятности

Автор Bloomberg Гош сообщил, что Турция “готовит новые неприятности” для США
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Турция подготовила для США неприятности

Турция подготовила для США неприятности

Фото: REUTERS

США должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния западных стран и России, написал журналист Бобби Гош для издание Bloomberg.

"США и Европе следует подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", - отметил автор статьи.

Также журналист напомнил, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже выступил против включения Финляндии и Швеции в состав НАТО. Помимо этого, он подверг критике Грецию и потребовал от страны демилитаризировать острова в Эгейском море.

Ранее сообщалось, что США готовы пойти на нарушение устава НАТО ради исключения Турции. В уставных документах альянса процедура исключения никак не предусмотрена.

Также ранее в Соединенных Штатах рассказали, почему Турция не может позволить себе конфликт с Россией.