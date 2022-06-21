Турция подготовила для США неприятности
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США должны готовиться к обострению отношений с Турцией в разгар противостояния западных стран и России, написал журналист Бобби Гош для издание Bloomberg.
"США и Европе следует подготовиться к еще большему поливанию грязью и противодействию со стороны Эрдогана", - отметил автор статьи.
Также журналист напомнил, что президент Турции Реджеп Эрдоган уже выступил против включения Финляндии и Швеции в состав НАТО. Помимо этого, он подверг критике Грецию и потребовал от страны демилитаризировать острова в Эгейском море.
Ранее сообщалось, что США готовы пойти на нарушение устава НАТО ради исключения Турции. В уставных документах альянса процедура исключения никак не предусмотрена.
Также ранее в Соединенных Штатах рассказали, почему Турция не может позволить себе конфликт с Россией.