Глеб Никитин: «Художественные промыслы займут брендовые ниши зарубежных компаний»

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/nnews.nnov.ru

Конкурс является этапом региональной программы стимулирования изготовления и сбыта продукции народных художественных промыслов.

«Во время коронавирусных ограничений мы первыми в стране приняли решение оказать предприятиям народных промыслов дополнительную помощь и в 2020-2021 годах направили на эти цели более 300 миллионов рублей. В этом году, с учетом разработки нового антикризисного плана в условиях санкционного давления, выделили еще 100 миллионов рублей — на стимулирование изготовления и сбыта продукции предприятий народных художественных промыслов, а также на программу поддержки молодых специалистов и наставников», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он пояснил, что конкурс — это хороший стимул для развития предприятий народных художественных промыслов и шанс для предприятий занять ниши, которые освобождают зарубежные компании, в том числе брендовые. С поддержкой региональных властей это вполне реально.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев объявил о старте программы в Семенове во время церемонии открытия праздника в честь 100-летия семеновской матрешки, подчеркнув, что конкурс даст новый импульс развитию промыслов Нижегородской области и расширит их потребительскую аудиторию.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/nnews.nnov.ru

«От отношения региона к своему наследию зависит судьба народных промыслов России. Мы даем старт региональной программе по стимулированию изготовления и сбыта продукции предприятий народных художественных промыслов в Нижегородской области. Программа и конкурс, который ее открывает, позволят разработать и создать линейки новых качественных изделий. Основная задача конкурса — создать утилитарные продукты с „русским кодом“», —отметил Сергей Яковлев.

Конкурс промышленного дизайна «Дизайн и ремесло: проСмыслы» проводит правительство Нижегородской области. Состязание мастеров поддержало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Прием заявок на участие в соревновании осуществляется на сайте: designandcraft.ru. Для дизайна продуктовых линеек предприятий народных художественных промыслов художники могут предложить свои разработки. Эскизы, которые достойны воплощения на производстве, отберет специальное жюри. На их основе под авторским надзором на предприятиях-партнерах создадут опытные образцы изделий.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН/nnews.nnov.ru

Партнерами конкурса стало более 20 предприятий народных художественных промыслов региона, в том числе АО «Хохломская роспись», ООО «Городецкая роспись», ООО «Городецкая золотная вышивка», АО «Казаковское предприятие художественных изделий» и другие.

Итоги конкурса «Дизайн и ремесло: проСмыслы» подведут в рамках Глобального форума креативных территорий. Его проведение планируется в Нижнем Новгороде в сентябре.

НАША СПРАВКА

17 июня 2022 года Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня народных художественных промыслов России, который отмечается в третье воскресенье июня. Инициатива установить этот праздник поступила от представителей Нижегородской области в декабре 2021 года во время проведения Дней региона в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Инициативу поддержали председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, а позднее - и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В Нижегородской области День народных художественных промыслов отмечают с 2013 года.