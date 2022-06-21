Сдавшиеся в плен украинские срочники признались, что перед ними ставили выбор: воевать или в тюрьму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотни украинцев, которые раньше были в рядах ВСУ, сдаются в плен. Представители военной комендатуры Херсонской области пообщались с двумя украинскими солдатами, проходящими срочную службу. Юноши оказались на передовой и приняли решение перейти на сторону России, а не воевать.

Один из молодых людей признался, что взять оружие в руки его буквально заставили. Домой пришел представитель военкомата и участковый, перед ним поставили выбор: или на фронт или в тюрьму. Он выбрал первое, а его друг – второе, в итоге был лишен свободы.

Солдаты рассказывают, что в ВСУ не хватает оружия и боеприпасов. В итоге автоматы не получают не только срочники, но и контрактники, сообщает Пятый канал.

Второй юноша, сдавшийся в плен, делится, что его забрали через три месяца после начала срочной службы. Колонна, в которой он находился, попала под обстрел, командование обещало эвакуацию, но в итоге их бросили.

Сдавшиеся российской военной комендатуре украинские военнослужащие-срочники 21 июня обратились с просьбой не включать их в списки на обмен и выдать гражданство РФ, пишет газета "Известия".

Тем временем, украинские военные продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам. Такие действия являются терроризмом и схожи с поведением маньяков, цитирует телеканал "360" заявление лидера запорожского ополчения, командира подразделения «Троя» в ДНР Владимира Новикова.