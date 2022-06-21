Небензя заявил о подстрекательстве Запада к русофобии на Украине

Постпред России при ООН заявил, что Запад подталкивает Украину к русофобии и насилию. Фото: REUTERS

Запад подстрекает Украину к насилию и русофобии. Об этом во вторник 21 июня заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Наши западные коллеги, к сожалению, имеют самое непосредственное отношение к украинской трагедии. Мы видим с вашей стороны реальное подстрекательство к насилию и русофобии на Украине», - цитирует ТАСС заявление Небензи во время заседания Совета Безопасности ООН.

Небензя напомнил о заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, то решение украинского конфликта может быть найдено только на поле боя.

«Западные кураторы вывели киевскую переговорную команду из дипломатического диалога по поиску решения и начали наперебой убеждать себя и весь мир, что решение может быть найдено только на поле боя с Россией», - сказал Небензя, напомнив, как Запад накачивает Украину оружием.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия больше никогда не будет доверять Западу.

Напомним, премьер Польши Моравецкий заявил, что русофобия в Европе стала мейнстримом.