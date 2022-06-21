В Белом доме потрясены заявлениями Москвы о возможной смертной казни для американских наемников

Власти США заявили о потрясении после слов Пескова, что к плененным на Украине американским наемникам могут применит смертную казнь. Фото: REUTERS

В Белом доме заявили, что комментарии официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможном применении смертной казни к американским наемникам, которые воевали на Украине вызывают потрясение у официальных лиц США. Об этом во вторник 21 июня заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», - цитирует ТАСС заявление Кирби на регулярном брифинге.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американские наемники, участвовавшие в обстрелах российских военных, не являются военнослужащими ВСУ и допустил, что в отношении взятых в плен российскими войсками наемников из Соединенных Штатов могут применить смертную казнь.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен двух экс-военнослужащих армии США в ходе боя под Харьковом. Ими оказались 39-летний Александр Дрюке, который служил в Ираке, и 27-летний Энди Хьюн.