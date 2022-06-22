Бывший киевский чиновник рассказал о похищении людей в Донбассе боевиками ВСУ Фото: REUTERS

Перешедший на сторону ЛНР замглавы Старобельской окружной прокуратуры Владимир Кононов рассказал, что бойцы ВСУ похищали людей в Донбассе.

"Бывали случаи, что на контрольно-пропускном пункте между городом Луганском и Станицей Луганской задерживали людей, которые в последующем становились обвиняемыми в уголовных делах, либо по участию в незаконных вооруженных формированиях, либо по госизмене, либо по каким-то другим надуманным делам", - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Экс-чиновник уточнил, что зачастую это были ни в чем неповинные люди, которые просто "не понравились лицом".

Как писал сайт KP.ru, 12 марта пропал брат сотрудницы нашего Издательского дома, живший на Донбассе, на той части, которая находилась и посейчас находится под контролем киевской власти. Его прямо из дома забрали люди в военной форме, представившиеся СБУ. Никаких сведений о нем родные добиться ни у кого не могли. В полиции на все запросы отвечали, что в дела СБУ не вмешиваются. СБУ похитили жителя Донецкой области и пытали в подвалах до полусмерти. "За что? За посты в соцсетях на день Победы. За поддержку русского мира". Подробнее читайте в материале сайта KP.ru