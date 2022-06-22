85-летний Николай Дроздов раскрыл три своих секрета здоровья Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 июня 2022 года доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, путешественник и многолетний ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов отпраздновал свой 85-летний юбилей.

В совместной программе Радио "Комсомольская правда" и Русского географического общества "Клуб знаменитых путешественников" телеведущий раскрыл три своих секрета здоровья.

1. Правильное питание. Предпочтительны овощи и фрукты, гречневая и геркулесовая каши. Ограничить максимально потребление мяса (сам ученый уже три десятка лет вегетарианец) и алкоголя. И не курить!

2. Как можно больше двигаться. Каждое утро - зарядка. Долгие прогулки на воздухе.

3. Позитивный настрой - жизни надо радоваться!

Кстати, однажды Дроздов едва не погиб после съемок в студии. Прямо во время записи его тяпнула гадюка. Силой увезла его в реанимацию Елена Малышева! Полное интервью с любимейшим телеведущем и ученым страны читайте здесь на KP.ru