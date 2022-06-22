Японский депутат заявил, что действия Токио в отношении Москвы принимаются с оглядкой на США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что политике Японии в отношении России не хватает логики, она принимается не с учетом условий, в которых находится Япония, а с оглядкой на Запад,

"Мы получаем природный газ и уголь из России. Это имеет крайне важное значение. Япония отказалась от угля из России, но продолжает покупать газ. Это странно. Это все равно, что одновременно давить на педали газа и тормоза. Тем более в условиях, в которых находится Япония, в том числе и в геополитических, когда нет своих энергоресурсов", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Политик выразил мнение, что если сейчас влияние санкций на экономику Японии, России, западных стран со временем будет только возрастать.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров с 17 июня 2022 года.

До этого сообщалось, что Япония ввела новые санкции против России. Ограничения были введены против 133 человек из РФ, в том числе против премьера страны Михаила Мишустина и заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева. Также японские власти включили в санкционные списки 71 российскую компанию.