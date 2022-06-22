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Политика22 июня 2022 2:26

Японский депутат заявил, что действия Токио в отношении Москвы принимаются с оглядкой на США

Политик считает, что если сейчас влияние санкций на экономику Японии, России, западных стран со временем будет только возрастать
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Японский депутат заявил, что действия Токио в отношении Москвы принимаются с оглядкой на США

Японский депутат заявил, что действия Токио в отношении Москвы принимаются с оглядкой на США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что политике Японии в отношении России не хватает логики, она принимается не с учетом условий, в которых находится Япония, а с оглядкой на Запад,

"Мы получаем природный газ и уголь из России. Это имеет крайне важное значение. Япония отказалась от угля из России, но продолжает покупать газ. Это странно. Это все равно, что одновременно давить на педали газа и тормоза. Тем более в условиях, в которых находится Япония, в том числе и в геополитических, когда нет своих энергоресурсов", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Политик выразил мнение, что если сейчас влияние санкций на экономику Японии, России, западных стран со временем будет только возрастать.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что страна запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров с 17 июня 2022 года.

До этого сообщалось, что Япония ввела новые санкции против России. Ограничения были введены против 133 человек из РФ, в том числе против премьера страны Михаила Мишустина и заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева. Также японские власти включили в санкционные списки 71 российскую компанию.