Японский депутат заявил, что США и Великобритания спровоцировали конфликт на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Вашингтон и Лондон сделали многое для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине, указав на то, что все началось еще 23 октября прошлого года, когда Киев запустил ударный беспилотник Bayraktar, что «положило начало всему».

«Тогда Путин понял, что удар может быть нанесен и по своему народу, и двинул войска. Но тут Америка стала провоцировать: "сейчас Россия нападет, сейчас Россия нападет"», - заявил японский политик в интервью РИА Новости.

По его мнению, американский лидер Джо Байден должен был «жестко сказать Украине прекратить использовать ударные беспилотники», а также призвать президента России Владимира Путина «к сдержанности» вместо подстрекательства сторон к конфликту.

Судзуки также напомнил, что страны «Большой семерки», и в том числе, Великобритания позже выступила с провокационным жестким заявлением. «По моему мнению, здесь была большая проблема», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, японский депутат также заявил, что действия Токио в отношении Москвы принимаются с оглядкой на США.