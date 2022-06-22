Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в России детям до 7 лет разрешили бесплатно ездить на электричках.

- С сегодняшнего дня проезд в электричках для детей до семи лет станет бесплатным. Закон вступил в силу. Федеральная норма действует во всех регионах, — написал политик в Telegram.

Он добавил, что для получения льготы необходимо показать свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, с 1 мая 2021 года вступил в силу запрет на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Запрет высаживать малолетних «зайцев» (до 16 лет) из автобусов, троллейбусов, трамваев уже действовал ранее, но санкции к водителям или контролерам за его нарушение предусмотрены не были. Теперь штрафы за подобное нарушение составят: для водителя — 5 тысяч рублей, для кондуктора или контролера — от 20 до 30 тысяч рублей. Отмечено, что это будет касаться только тех случаев, когда малолетний нарушитель едет в общественном транспорте один, без сопровождения взрослых и не имеет возможности оплатить проезд.