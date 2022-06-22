Член администрации Запорожской области призвал упразднить границы с Россией

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал к упразднению государственной границы между регионами юга Украины и Российской Федерацией.

Рогов сравнил российско-украинскую границу с Берлинской стеной. «Для нас граница с Россией - хуже, чем Берлинская стена для немцев», - приводит его слова РИА Новости.

Член администрации Запорожской области также привел в пример данные, согласно которым, у 60-68% жителей Восточного Берлина и ГДР были родственники в Западном Берлине и ФРГ. «На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть», - заявил он.

Кроме того, Рогов напомнил, что немцы не проводили референдум, а просто снесли Берлинскую стену, став жителями единого государства. «Мы ничем не хуже немцев», - добавил член ВГА.