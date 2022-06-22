Правительство Британии отказало российской делегации в визах для участия в ассамблее ОБСЕ

Владимир Джабаров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон отказал выдавать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом в среду, 22 июня, сообщил сенатор Владимир Джабаров.

«К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну», - заявил парламентарий.

Джабаров отметил, что Москва не намерена признавать решения сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой не смогли принимать участия члены российской делегации, а также указал на то, что Москва считает нецелесообразным отказываться от работы в организации.

«Участие в работе ПА ОБСЕ дает возможность продвижения наших взглядов и подходов, и отказываться от этого только в угоду нашим врагам считаем нецелесообразным», - пояснил он.

Тем не менее сенатор сообщил, что в ходе ближайшей сессии, которая состоится со 2 по 6 июля текущего года в Бирмингеме, существует вероятность обсуждения вопроса об исключении России из состава ПА ОБСЕ.