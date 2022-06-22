В МИД назвали приоритетом России предотвращение ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков назвал предотвращение конфликта между ядерными державами приоритетом России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что безусловным приоритетом Москвы, с учетом рисков эскалации украинского кризиса, а также общей непредсказуемости в мире, на сегодняшний день является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами.

«С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», - заявил дипломат, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

Рябков отметил, что на сегодняшний день «крайне востребована» работа, которая ведется по линии сохранения режимов нераспространения оружия массового уничтожения, обеспечения стратегической стабильности, а также улучшения ситуации в вопросе контроля над вооружениями.

Напомним, ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что собираются придерживаться принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей».