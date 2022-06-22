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Политика22 июня 2022 8:57

В МИД назвали приоритетом России предотвращение ядерного конфликта

Замглавы МИД Рябков назвал предотвращение конфликта между ядерными державами приоритетом России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замглавы МИД Рябков назвал предотвращение конфликта между ядерными державами приоритетом России

Замглавы МИД Рябков назвал предотвращение конфликта между ядерными державами приоритетом России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что безусловным приоритетом Москвы, с учетом рисков эскалации украинского кризиса, а также общей непредсказуемости в мире, на сегодняшний день является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами.

«С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки, безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу», - заявил дипломат, выступая в ходе встречи в рамках Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности.

Рябков отметил, что на сегодняшний день «крайне востребована» работа, которая ведется по линии сохранения режимов нераспространения оружия массового уничтожения, обеспечения стратегической стабильности, а также улучшения ситуации в вопросе контроля над вооружениями.

Напомним, ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что собираются придерживаться принципов, в соответствии с которыми «в ядерной войне не может быть победителей».