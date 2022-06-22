Госдума России приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Госдума РФ приняла закон о запрете самовыгула домашних животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в среду, 22 июня, в третьем и окончательном чтении приняла проект закона, который расширяет полномочия региональных властей правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Документ предполагает расширить полномочия российских регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе по вопросу о запрете самовыгула. Кроме того, власти субъектов смогут запрещать выпуск животных в местах, в которых расположены объекты повышенной опасности, а также образовательные и медицинские учреждения.

Инициатива также предусматривает, что правительство должно подготовить специальные методические указания российским регионам в части обращения с безнадзорными животными, если те угрожают здоровью и жизни жителям.

Напомним, накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что было предложено запретить самовыгул домашних животных по всей России, а также ограничить число мест для их выгула.