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Политика22 июня 2022 9:56

Делегации Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из портов Украины

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении консультаций
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Делегации Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из портов Украины

Делегации Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из портов Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегации Министерств обороны России и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из портов Украины. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, уточнив, что встреча состоялась в минувший вторник, 21 июня.

«Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря», - говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что делегации Министерств обороны России и Турции отметили важность двустороннего взаимодействия, которое ранее позволило обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза «Азов Конкорд». Кроме того, в заявлении ведомства говорится о том, что по итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении консультаций.