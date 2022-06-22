Делегации Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из портов Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегации Министерств обороны России и Турции в Москве обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из портов Украины. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, уточнив, что встреча состоялась в минувший вторник, 21 июня.

«Стороны обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря», - говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что делегации Министерств обороны России и Турции отметили важность двустороннего взаимодействия, которое ранее позволило обеспечить выход из порта Мариуполь, в том числе турецкого сухогруза «Азов Конкорд». Кроме того, в заявлении ведомства говорится о том, что по итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении консультаций.