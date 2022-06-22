Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России 22 июня 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду - 22 июня 2022 года - планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, который состоится в формате ВКС 23-24 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - уточнил Песков.

Кроме этого, президент готовится к саммиту БРИКС, который через ВКС будет проходить в предстоящие четверг и пятницу, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин планировал провести онлайн-совещание Совбеза 20 мая 2022 года. Отмечалось, что повесткой станут проблемы повышения безопасности информационной структуры страны.