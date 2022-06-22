В Кремле ответили на идею присвоить Донецку звание «Город-герой»

Песков заявил, что в Кремле не знают об идее присвоить Донецку звание «Город-герой» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле ничего не знают об идеях присвоения Донецку звание «Город - герой» в случае его вхождения в состав России. Такое заявление в среду, 22 июня, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее в одном из Telegram - каналов появилось предложение возродить в стране звание «Город-герой», начав с присвоения его Донецку.

«Нам ничего не известно о таких идеях … Это же идеи Telegram-канала, понимаете, мы же не можем рассматривать это как идею», - прокомментировал данное предложение представитель Кремля.

Напомним, ранее секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожская область войдут в состав России. По его словам, в этом нет никаких сомнений, и это произойдет, как только позволит ситуация.