Путин заявил, что макроэкономическая политика Запада наносит ущерб бизнесу

Владимир Путин Фото: REUTERS

Макроэкономическая ситуация причиняет ущерб бизнесу и вредит гражданам, об этом сегодня, 22 июня, в ходе открытия Делового форума БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

Также российский лидер отметил, что российская макроэкономическая политика демонстрирует эффективность.

“В России предпринимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, укрепление наших торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами. Наша макроэкономическая политика на деле показывает эффективность. Мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам”, - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России 22 июня 2022 года. Также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, отмечали в Кремле.