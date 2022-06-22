Путин заявил, что стратегия России неизменна

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стратегия России является неизменной, укрепляя свой потенциал, страна готова работать со всеми на принципах равенства, заявил президент РФ Владимир Путин сегодня, 22 июня, в ходе открытия Делового форума БРИКС.

"Стратегия России неизменна, укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, мы готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов", - заявил российский лидер.

Также Путин заявил, что макроэкономическая политика Запада наносит ущерб бизнесу. Российская макроэкономическая политика показывает эффективность, отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза России 22 июня 2022 года. Также российский лидер готовится к саммиту БРИКС, отмечали в Кремле.